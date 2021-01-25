Ankara kaçırılan gemi mürettebatı için seferber oldu

Türkiye kaçırılan gemi mürettebatından gelecek son dakika haberlerine kilitlendi. Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında deniz haydutlarının saldırdığı gemide kaçırılanların kurtarılması için Türkiye seferber oldu. Boden Denizcilik işletmesindeki Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, önceki gün deniz haydutları saldırdı. Korsanlar, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürüldü.



5 MİLYON $ FİDYE İDDİASI

Gemideki 3 personel dün Gabon'a ulaşırken, kaçırılan 15 kişi için 5 milyon dolar fidye istendiği iddia edildi. İşte saniye saniye korsan saldırısına ilişkin ayrıntılar ve SABAH'ın ulaştığı son bilgi ve görüntüler;



YARIM SAAT KOVALADILAR

Yarım saat boyunca botlarıyla kovaladıkları gemiye çıkarma yapan korsanlar, 12 mm'lik saca sahip kapıları 7 saat boyunca balyozla kırmaya çalıştı. Kıramayınca taş motorla kestikleri deliklerden girer girmez ateş açtıkları ortaya çıktı. Geminin ikinci mühendisi bu esnada karnından kurşunlanırken yaralandı. Geminin Birinci Kaptanı Mustafa Kaya'nın denizci olan kardeşi Seyit Kaya, SABAH'a konuştu. Ağabeyinin kurtarılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kaya, 'Mürettebatı fidye için kaçırmışlar. Bu bölge dünyanın en tehlikeli bölgesi. Normalde bu bölgede güvenlik önlemi alınır ama bu gemi için alınmamış' dedi. Geminin 4'üncü kaptanı Furkan Yaren önceki gece kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirerek Farman İsmayilov'un öldürüldüğünü açıklamıştı.



DENİZCİLER BİR ARADA

222 metre boyundaki Liberya bayraklı M/V Mozart, Nijerya'nın Lagos limanından aldığı konteynerleri Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town Limanı'na götürürken Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradı. Yakınları mürettebatın bu fotoğrafını paylaştı.