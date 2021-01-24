Hüseyin Gülerce'den FETÖ elebaşı için sert sözler!

Gazeteci-Yazar Hüseyin Gülerce, Beyaz TV'de her Pazar canlı olarak yayınlanan ve sunuculuğunu Türker Akıncı'nın yaptığı 'Ortak Akıl' programında Türkiye'yi etkisi altına alan olaylar, dünya gündeminden başlıklar ve son dönemde yaşanan gelişmeleri yorumladı.



Gülerce, İzmir'de TSK'nın FETÖ yapılanmasına dair operasyon ile ilgili konuşurken FETÖ elebaşı için 'Amerika'da ölecek ve oraya gömülecek. Türkiye'ye alınmaycak' dedi.





