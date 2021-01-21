Kıbrıs'ta korkutan deprem! Bir çok şehirde hissedildi!

AFAD tarafından gelen son dakika açıklamasına göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde deprem meydana geldi. Saatler 17:27'de gerçekleşen depremin Hatay'da da hissedildiği bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından ifade edildi. Son depremler listesi ile duyurulan sarsıntının yerin 55.68 km derinliğinde yaşandığı bildirildi.



Filipinler, Peru, Afganistan ve ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen depremlerin ardından Güney Kıbrıs'ta da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Dünyanın bir çok ülkesinde deprem kaydedildi. Filipinler, Peru, Afganistan ve ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen depremlerin ardından Güney Kıbrıs'ta da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güney Kıbrıs'ta saat 17.26'da bir deprem meydana geldi. Yerin 60 kilometre altında gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Güney Kıbrıs'ın Pergomas kentine 7 kilometre mesafede olduğu ifade edildi. Depremin etkisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hissedildi. Kıbrıs adasının güneyinden geçen devasa fay hattı, Kızıl Deniz'den başlayıp Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan gibi ülkelerden geçerek, Hatay'dan Akdeniz açıklarına dönüyor. Hat, Rodos'un yakınlarından geçip İyon Deniz'i açıklarına kadar devam ediyor.

