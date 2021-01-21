Avrupa'da İslamofobi ilkokullarda! Küçücük çocukları böyle zehirliyorlar...

Hollanda'da dijital ders içeriği üreten Logo 3000 isimli şirketin, ilkokul öğrencileri için hazırladığı bir soruda İslamofobik görseller kullanması Müslümanların tepkisini çekti.



Dört resimden birinin diğerleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle çöpe atılması istenen soruda, farklı resim olarak Arapça Allah yazısı ve cami resimleri konuldu.



Bu duruma tepki gösteren Denk Partisi milletvekili adayı Doğukan Ergin, "İslam düşmanlığı ve Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılık ilkokul çocuklarının zihnine işleniyor" ifadesini kullandı.







Şirket özür diledi



Müslümanların tepkisinin ardından Logo 3000 isimli firma yaptığı açıklamayla özür diledi.



Açıklamada, dijital ortamda oluşan kombinasyonlar yüzünden bahsi geçen hatanın oluştuğu ve velilerden gelen mesajlar üzerine içeriklerin hemen değiştirilerek hatanın düzeltildiği belirtildi.