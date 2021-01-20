Yunan Başbakan Miçotakis’ten skandal çıkış! ‘Sınırlarımızı genişletmek…’

Yunanistan’ın tartıştığı İyon Denizi’nde kara sularının genişletilmesini öngören yasa tasarısının yankıları sürerken Yunan Başbakan Miçotakis’ten skandal bir açıklama geldi. Yunan Başbakan,”Batı karasuları sınırlarını genişletmek Yunanistan’ın hakkı. Bu, Doğu sınırlarımız için de mesaj niteliği taşıyor.” ifadelerini kullandı.