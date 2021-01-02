Ayasofya'nın açılmasına felaket diyen Sözcü'den skandal savunma!

Miladi 2020 senesine Türkiye’nin maddi ve manevi icraatları damgasını vurdu. Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi gibi maddi açıdan yüzümüzü güldüren gelişmelerin yanı sıra, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin tekrar ibadete açılması da tüm İslam alemini sevinde boğdu.



Ayasofya’nın ibadete açılması Türkiye’de her kesimin beğenisini toplarken, Sözcü gibi eski bozuk düzende yolunu bulmuş gericiler irin kusmaya başladı. Özellikle Sözcü’nün dünkü rezaleti ülke genelinde büyük infiale neden oldu.



Sözcü, “2020’de yaşanan felaketler” listesine Ayasofya’nın ibadete açılmasını da ekledi.



Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok sayıda isim Sözcü’nün rezil haberine büyük tepki gösterdi.



“Kıskanılıyoruz”



Sözcü bugün birinci sayfasından konuya ilişkin açıklama metni yayınladı. Sözcü’nün Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz tarafından kaleme alınan metinde, akılalmaz ifadeler yer aldı. Kuyruğu dik tutmaya çalışan Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, “Sözcü bugün Türkiye'nin en çok satan gazetesi. İşte bu yüzden de kıskanılıyor, haberleri çarpıtılıp çamur atılmak isteniyor” ifadesini kullandı.