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Resulayn’daki patlamanın failleri yakalandı!

Rasulayn'da 2 çocuğun öldüğü, 4 kişinin yaralandığı 2 Ocak'taki terör saldırısının faili Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

Güncel / 19 Ocak 2021 Salı 11:27
Resulayn’daki patlamanın failleri yakalandı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

'02 Ocak 2021 tarihinde Suriye-Resulayn ilçe merkezinde, patlayıcı madde yerleştirilen bir minibüsün patlatılması sonucu 2 çocuğun öldüğü, 4 şahsın yaralandığı terör olayının failleri yakalandı.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, Resulayn'da görevli Jandarma Danışman Timlerinin İstihbarat ve TEM birimleriyle yerel kolluk kuvvetlerinin olay bölgesindeki tüm deliller ile olay bölgesini gören tüm kamera kayıtları titizlikle incelemesi sonucunda gerçekleştirilen operasyonla, olayın faili olan Suriye uyruklu (9) şüpheli yakalanarak göz altına alındı.

Özgürlüğüne karşı bombalı eylem istendi
Araca patlayıcıyı yerleştirenin kadın terörist olduğu, uzaktan kumanda ile aracı patlatanın erkek bir terörist olduğu, diğer (7) şüphelin ise bu iki teröriste yardım ettikleri tespit edildi.

Yakalanan kadın terörist beyanında; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Kamışlı'da bulunan cezaevinde yattığı dönemde örgüt tarafından yoğun baskılara maruz kaldığını, istedikleri bir yere terör saldırısı yapması karşılığında serbest bırakılacağı, aksi halde cezaevinden uzun yıllar çıkamayacağı tehdidi ile eylem yapmaya zorlandığını anlattı.

Yakalanan şahıslar hakkında Yerel Kolluk birimlerince adli işlem başlatıldı.'

Suriye

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