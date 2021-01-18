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Mardin'de yeğenine cinsel istismarda bulunan amca tahliye oldu

Mardin'de yeğeni Z.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu olduğu cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Osman Ç., ailesi tarafından kapıda davul zurna ile karşılandı.

Güncel / 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:14
Mardin'de yeğenine cinsel istismarda bulunan amca tahliye oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçen yıl 5 Temmuz'da meydana gelen olayda, İsviçre'de yaşayan 17 yaşındaki Z.Ç., tatil için dedesinin Kızıltepe'deki evine geldi.

Z.Ç., iddiaya göre burada amcası 28 yaşındaki Osman Ç. tarafından 2 gün boyunca cinsel istismara uğradı.

Z.Ç. durumu anlattığı ablasıyla karakola giderek şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

SPERM ÖRNEKLERİNDEN SONRA TUTUKLANDI
Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 2 ay sonra gelen Adli Tıp raporunda, Osman Ç.'nin odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.'ye ait kan örnekleri tespit edildi. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan Osman Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 AY SONRA İLK DURUŞMADA SERBEST KALDI
Yaklaşık 4 ay boyunca cezaevinde tutuklu kalan Osman Ç., 13 Ocak'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, Osman Ç.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

YAKINLARI DAVUL ZURNAYLA KARŞILADI
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Osman Ç., kapıda yakınları tarafından davul zurna ile karşılandı. Kararı duyan Z.Ç. ise intihara kalkıştı.

İsviçre

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