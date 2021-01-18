CHP'li Tunç Soyer’in danışmanından ihanet imzası

Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan rektör atamasının ardından yasadışı sol örgütlerin aktif olarak yer aldığı eylemler sürerken yurt dışı destekli skandal bir adım daha geldi. Akademik Dayanışma Ağı (Academic Solidarity Network) ve Barış İçin Akademisyenler (Academics for Peace) gibi uluslararası örgütler, Boğaziçi'ndeki atama ve eylemler çerçevesinde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak için bir imza kampanyası başlattı. Kampanyaya 52 ülkeden 2293 akademisyenin imza verdiği belirtildi. Türkiye'ye yönelik iftiraların yer aldığı skandal bildiriye yurt dışında görev yapan çok sayıda Türk akademisyen ile halen Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan çok sayıda akademisyenin de imza atması dikkat çekti. Bildiriye Türkiye'nin çeşitli illerinden imza veren akademisyen sayısının 57 olduğu ifade edilirken imzacılardan birinin de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşı olan danışmanı Ahmet Altan olduğu ortaya çıktı.



SÖZDE BİLDİRİYE BENZEDİ

Bildiri daha önce bir grup akademisyenin yayınladığı PKK'yı savunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni karalayan sözde barış bildirisine benzetildi. İhanet olarak nitelendirilen sözde barış bildirisi Türk halkından büyük tepki çekmişti. Söz konusu bu bildiride de Türkiye'yi karalayacak iftiralar içeren ifadeler yer aldı. Yeni Asır'ın haberine göre, bildiride Türk polisinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine saldırdığı, protestocuları soyarak aradığı ve işkence yaptığı yalanına da yer verildiği görüldü. Skandal bildiriye Akademik Dayanışma Ağı ve Barış İçin Akademisyenler ile birlikte toplam 12 grubun destek verdiği kaydedildi.



EGE'DEN 6 İSİM İMZALADI

Bildiriyi imzalayanlar arasında sürpriz bir isim de yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in danışmanı olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Görevlisi Ahmet Altan skandal bildiriye imza attı. Soyer'in Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşı olan Altan'ın Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğu belirtildi. Ege Bölgesi'nden imza verenler arasında Denizli Pamukkale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Diler Aslan, Muğla'dan Boğaziçi Üniversitesi mezunu sanatçı Dilara Akay, Balıkesir'den mühendis Mustafa Öngay ve İzmir'den emekli coğrafya öğretmeni Mustafa Derviş ve İzmir'de emekli Prof. Dr. Nevzat Kavcar'ın da olduğu görüldü.



BÜYÜKŞEHİR'İN TERÖR TİYATROSUNDA SON PERDE

MLKP terör örgütüne yönelik en büyük operasyon dün İzmir merkezli 12 ilde yapıldı. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında yer alan 59 isimden biri çok tanıdık çıktı. Soyer'in belediyede Şehir Tiyatroları Koordinatörü yaptığı Orçun Masatçı... İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Masatçı'nın dışında 3 çalışanın daha yakalandığı öğrenilmişti



TİYATRODA TERÖR MÜ VAR!

Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı bugünkü köşesinde konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, 'Cuma günü İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınanlar arasında öyle bir isim vardı ki; 2015 yılında hakkında yaptığımız haberler yüzünden bizi belli mahfillerin linç etmeye kalktığını hatırladım. Bizi o dönem faşist ilan edenler, bugün kimin ne olduğunu daha net görmüşlerdir umarım!' ifadelerini kullandı.



İşte Bursalı'nın o yazısı;



Söz uçar yazı kalır. Cuma günü İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınanlar arasında öyle bir isim vardı ki; 2015 yılında hakkında yaptığımız haberler yüzünden bizi belli mahfillerin linç etmeye kalktığını hatırladım. Bizi o dönem faşist ilan edenler, bugün kimin ne olduğunu daha net görmüşlerdir umarım!



Yasa dışı örgüt MLKP üyesi olmakla suçlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Orçun Masatçı, bundan 6 yıl önce de Konak Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü yapılmış ve Masatçı'nın daha önce terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası aldığını o dönem Genel Yayın Yönetmeni olduğum Yeni Asır gazetesinde haberleştirmiştik. Bürokrat olduğu halde o yıllarda tüm sokak eylemlerinde aktif rol alan Masatçı, Kobani'deki çatışmalarda ölen PYD militanları için yardım kampanyalarına katılmış ve belediyenin olanaklarını kullanarak düzenlediği gecede 'Biji Berxwedana Kobane' (Yaşasın Kobane Direnişi) sloganları atılmıştı.



Konak Belediyesi'nin sponsor olduğu ve Masatçı'nın düzenlediği gece; Dev-Yol kurucuları anısına saygı duruşuyla başlamıştı. Aynı etkinlikte ilginç olan bir başka detay, dönemin CHP İzmir İl Başkanı'nın değil, dönemin HDP İl Başkanı Cahit Uğur'un açılış konuşmasını yapmasıydı. Cuma günkü terör operasyonunda gözaltına alınanlar arasında yer alan ve bugün Büyükşehir Belediyesi'nin Tiyatro Koordinatörü olan Orçun Masatçı, 2015 yılında Kobani olaylarına sadece belediye imkanlarını kullanarak düzenlediği gecelerle destek vermedi. Sosyal medya mesajlarında da aynen şu twiti paylaştı: 'Evet savaşacağız! Kanımızla, alın terimizle semirmeyin diye, tezkereye evet diyen ellerinizi kırana dek yakacağız sokakları!'