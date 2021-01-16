İstanbul'da kar yağışı başladı... Meteoroloji uyardı: Kar kalınlığı 40 cm ulaşacak!

Uzun süredir kurak geçen günlerin ardından Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da da etkili olan kar yağışı megakenti beyaza bürümüş kartpostallık görüntüler oluşmuştu. Meteorolojiden gelen son dakika uyarılarına göre, bugün İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki, yağış saat kaçta başlayacak ve ne kadar sürecek? İşte İstanbul'u etkisi altına alacak kar yağışıyla ilgili tüm detaylar. Öte yandan son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı beklendiğini, kar kalınlığının ise 20-40 cm arasında olacağını açıkladı. İstanbul'da beklenen kar yağışı saat 16.00'da başladı ve kent genelinde etkili oluyor.