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İstanbul'da kar yağışı başladı... Meteoroloji uyardı: Kar kalınlığı 40 cm ulaşacak!

Uzun süredir kurak geçen günlerin ardından Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da da etkili olan kar yağışı megakenti beyaza bürümüş kartpostallık görüntüler oluşmuştu. Meteorolojiden gelen son dakika uyarılarına göre, bugün İstanbul'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Peki, yağış saat kaçta başlayacak ve ne kadar sürecek? İşte İstanbul'u etkisi altına alacak kar yağışıyla ilgili tüm detaylar. Öte yandan son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı beklendiğini, kar kalınlığının ise 20-40 cm arasında olacağını açıkladı. İstanbul'da beklenen kar yağışı saat 16.00'da başladı ve kent genelinde etkili oluyor.

Güncel / 16 Ocak 2021 Cumartesi 22:06
İstanbul'da kar yağışı başladı... Meteoroloji uyardı: Kar kalınlığı 40 cm ulaşacak!

İstanbullular günlerdir kar yağmasını bekliyordu. AFAD ve Metoroloji İstanbul için üst üste uyarılar yaptı. Uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşamüstü başladı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar ve sulu kar yağışı etkili olurken, Sarıyer ilçesinde de kar yağışı gözlendi.

Beyaza bürünen Sultangazi havadan görüntülendi.




Çocuklar kar topu oynayarak eğlendi. Bazı araç sürücüleri zorlu anlar yaşadı.

Beklenen kar yağışı kuzey ilçelerinde basladı. Kar yağışı trafiği olumsuz etkıiedi.

Başaksehir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Etkili olan kar yağışı drone ile görüntülendi. Megakentin kar yağışı sonrası oluşan kartpostallık görüntüsü drone ile görüntülendi.






Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Öğle saatlerinde başlayan yağış kentin birçok noktasında etkili oluyor. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen E-5 Karayolu TÜYAP mevkii havadan görüntülendi.

Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikserinin önce yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı, ardından devrildi.

Sarıyer

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