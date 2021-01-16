Geri adım sonrası WhatsApp'tan dikkat çeken paylaşım

Bugün sabah saatlerinde de WhatsApp resmi hesabından bazı hikayeler paylaşıldı. WhatsApp'ın paylaştığı hikayelerde, ‘Gizliliğinizi korumaya kararlıyız'



‘Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli olduğu için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez'



‘WhatsApp paylaştığınız konumu göremez'



‘WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz' yazıları bulunuyor.



WhatsApp'ın bu hamlesi sadece Türkiye ile sınırlı mı şimdilik bilmiyoruz ancak ülkemizdeki Rekabet Kurulu'nun soruşturma başlatması ve devletimizin yaptırım uygulayabileceğini belirtmesi üzerine böyle bir açıklama yapmış olabilir.