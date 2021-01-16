Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, geçtiğimiz günlerde TBMM'deki basın toplantısında 'Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı' cümlelerini kullanmıştı. Altay'ın militan ifadesine çokça tepki gelmişti.



Alpay Özalan, CHP'li Engin Altay'a sert çıktı: CHP, vatan için can verenlere ‘Militan' diyerek saldırıyor | Video



'CHP HDP'NİN MİLİTANI, İYİ PARTİ İSE ONLARIN TAKİYYECİ ORTAĞI OLDU'



AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan da tepki gösterenlerden oldu.







Özalan, sosyal medya hesabından 'CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, şerefli ordumuzun kahramanlarına 'Militan' demiş. Demirtaş'ı savunan CHP, vatan için can verenlere ise 'Militan' diyerek saldırıyor. CHP HDP'nin militanı, İyi Parti ise onların takiyyeci ortağı oldu. Militan değil kahraman' ifadelerini kullandı.