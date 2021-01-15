Selçuk Özdağ'a silahlı ve sopalı saldırı!

Son günlerde MHP ile girmiş olduğu diyaloglarla gündemde olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 5 kişinin silahlı ve sopalı saldırısına uğradı. Özdağ hastaneye kaldırıldı.







Olayı Twitter hesabında duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, 'Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur.



Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir' dedi.



Temurci, Özdağ'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi vermedi.







SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR?



Selçuk Özdağ 7 Ağustos 1958 tarihinde Halil ve Hatice Özdağ çiftinin çocuğu olarak Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Konur köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisinden (şu anki Manisa Celal Bayar Üniversitesi) mezun olan Özdağ, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında 1997 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında doktora eğitimini bitirdi. 2012 yılında ise Doçent oldu.







1975 yılında üniversite öğrencisiyken Manisa Ülkü Ocaklarında başlayan siyasi faaliyetleri, kuruluşunda etkin rol aldığı Büyük Birlik Partisinin çeşitli kademelerinde 17 yıl boyunca devam etmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından ardından BBP'den istifa etmiştir.



11 Haziran 2011 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 24. Dönem Manisa Milletvekili seçilmiştir. 2013 - 2014 AK Parti Genel Merkez Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı, 2013 - 2014 AK Parti Genel Merkez Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.



7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde 26. Dönem Manisa Milletvekili olarak yeniden TBMM'ye giren Selçuk Özdağ, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçilmiştir. Kongre sonrası yapılan ilk MKYK toplantısında ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görevlendirilmiştir.



13 Eylül 2019 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden istifa etti.



25 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak partinin genel başkan yardımcısıdır.