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Türkiye'den KKTC'ye 20 Bin dozluk destek!

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 10:59
Türkiye'den KKTC'ye 20 Bin dozluk destek!

Tüm dünyanın beklediği koronavirüs aşılarının gerekli test ve onaylardan geçmesinin ardından dağıtımları da başladı.

Türkiye de aşı siparişi veren ülkelerden biri oldu.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlık alanında yapılan iş birliği çerçevesinde bu sabah, başkent Lefkoşa'ya 20 bin doz Sinovac aşısı gönderildi.

AŞILAR SABAH ULAŞTI

KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Türkiye'den gönderilen aşıların sabah 05:00 itibarıyla ambulans uçakla Ercan Havalimanı'na ulaştığını açıkladı.

Bakan Pilli açıklamasında, 'Bu sabah saat 05.00'te Türkiye Cumhuriyeti'nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye geldi.” dedi.

EN GEÇ 15 OCAK'TA BAŞLAYACAK

KKTC Sağlık Bakanı Pilli, ülkede koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programının en geç 15 Ocak'a kadar başlayacağını ve marta kadar nüfusun yüzde 60'ını aşılamayı planladıklarını ifade etmişti.

'BUNUN ÜSTESİNDEN GELİRİZ'
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Pilli, aşılama işlemine yarın ve cumartesi başlamayı planladıklarını söyledi.

Pilli, 'Aşılama ile ilgili planlamamızı yaptık, aşılamalar ilk etapta 9 merkezimizde başlayacak. İlk aşılar, Kovid-19'la mücadelede ön planda olan tüm sağlık çalışanlarına, daha sonra 65 yaş üstü kişilere yapılacak. Sonrasında aşı planlamasına göre tüm ülkeye aşı yapmayı hedefliyoruz. Biz küçük bir ülkeyiz, bunun üstesinden çok rahat bir şekilde geliriz. Bunun eğitimini de verdik, dolayısıyla bizim için aşıların yapılması zor değil.' dedi.

TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Bakan Pilli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, KKTC'ye verdikleri destekten dolayı şahsı ve ülkesi adına teşekkür ederek, 'Türkiye, her zaman olduğu gibi koronavirüsle mücadelemizde de yanımızda oldu.' diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiRecep Tayyip Erdoğan

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