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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail'e sert tepki!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrailli mühendislerin Mescid-i Aksa baskınına ilişkin, "Bu girişimler esasında Mescid-i Aksa'yı yıkma çalışmasıdır. Zaten kazı çalışmalarıyla söz konusu hain plan gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları ve hain planları şiddetle telin ediyorum" tepkisini gösterdi.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 20:13
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan İsrail'e sert tepki!

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Filistinli Alimler Birliğinin, İsrailli mühendislerden oluşan bir ekibin, Harem-i Şerif'e baskın düzenleyerek İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'da ölçüm yapmasına tepki olarak düzenlediği çevrim içi toplantıya katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, barbarca tavırlarından vazgeçmeyen işgalcilerin, mühendis kimliğiyle ve askerler eşliğinde yine Mescid-i Aksa'nın harim-i ismetini ihlal ettiklerini belirterek işgalcilerin kendilerince Mescid-i Aksa'yı mekansal olarak bölmenin çalışmasını yaptıklarını kaydetti. Mescid-i Aksa'nın hafızasının yok edilip geçmişle bağının koparılmak istenildiğini aktaran Erbaş, "Bu girişimler esasında Mescid-i Aksa'yı yıkma çalışmasıdır. Zaten kazı çalışmalarıyla söz konusu hain plan gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları ve hain planları bir kez daha şiddetle telin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, zalimlerin insanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayıp kötülüklerine devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kadim coğrafyanın birlikte yaşama kültürüne, insanlığın huzuruna, barış ve güvenliğine de kastetmektedir. Bunun için peygamberler diyarına, insanlığın ortak mirasına, Mescid-i Aksa'ya yapılan tecavüz karşısında bütün din ve inanç mensuplarını gerekli tepkiyi göstermeye davet ediyorum. Vicdan sahiplerini, insan hak ve onuruna saygı duyanları seslerini yükseltmeye davet ediyorum. Aksi halde zulme sessiz kalanlar da tarih karşısında ve insanlığın vicdanında ilelebet mahkum olacaktır."

Bütün Müslümanların bir araya gelip zulme ve işgale engel olması çağrısında bulunan Erbaş, "Ülkemiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman Mescid-i Aksa'nın muhafızlığını yapan Filistinli kardeşlerimizin yanındadır, yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Toplantıya, Filistinli Alimler Birliği Başkanı Nawaf Takruri, Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği, Sudanlı Müslüman Alimler Rabıtası Genel Sekreteri Muhammed Abdulkerim ve Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri başta olmak üzere İslam ülkelerinden 70 temsilci katıldı.

İsrail

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