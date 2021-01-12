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AK Parti'den son dakika 'KILIÇDAROĞLU' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı son dakika açıklamasında "Kılıçdaroğlu Cumhuriyetimizin değerlerine ve makamlarına saldırmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri Cumhuriyetimiz ve milletimiz nezdinde yok hükmündedir" dedi.

Güncel / 12 Ocak 2021 Salı 14:50
AK Parti'den son dakika 'KILIÇDAROĞLU' açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve milli iradeye yönelik çirkin ifadeleri nedeniyle büyük tepki toplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Kılıçdaroğlu Cumhuriyetimizin değerlerine ve makamlarına saldırmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun sözleri Cumhuriyetimiz ve milletimiz nezdinde yok hükmündedir' dedi.

İşte Çelik'in açıklamaları;

Cumurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyen kişinin konumu ve sözü yok hükmündedir. Her kesimden yapılan sağduyulu uyarılara rağmen Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza ' sözde Cumhurbaşkanı demeye devam ediyor. Kendini yok hükmüne sokmuştur. Kılıçdaroğlu Cumhuriyetimizin değerlerine ve makamlarına saldırmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun sözleri Cumhuriyetimiz ve milletimiz nezdinde yok hükmündedir. Cumhuriyetimiz sadece ülkemizin düşmanları tarafından kullanılan zehirli bir dille Kılıçdaroğlu tarafından hedef alınmaktadır.

MUHTIRA SİYASETİ

Cumhurbaşkanlığı için 'sözde' ve 'özde' tartışması malum 27 Nisan'da hükümetimize muhtıra vermeye kalkanlarca kullanılmıştı. Hükümetimizin Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan cevabı ile muhtıra kağıt parçasına dönmüştü. Bunların yerini şimdi Kılıçdaroğlu'nun'MUHTIRA SİYASETİ' aldı.

Şimdi sivil siyasete saygı duyması gerekenler Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' diyerek 'MUHTIRA SİYASETİ' yapıyorlar. Türkiye, siyasete verilen muhtıralardan kurtuldu ama bu millet düşmanı muhtıra siyasetinden kurtulamadı.

BU SİVİL DARBE ZİHNİYETİDİR

Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek, MİLLİ İRADE DÜŞMANI muhtıra siyasetidir, sivil darbe zihniyetidir.


Ak PartiKemal KılıçdaroğluÖmer ÇelikRecep Tayyip Erdoğan

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