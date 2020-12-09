CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çark etti: Cumhurbaşkanlığı adaylığım gündemde değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.



Millet İttifakı ile birlikte aday olup olmayacağına karar verebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, 'AK Parti sıralarından sordular, ben de onu söyledim. Aday olup olmayacağıma partimiz, vekillerimiz ve Millet İttifakı karar verir. Çünkü birlikte hareket ediyoruz' dedi.



Kılıçdaroğlu, TBMM'deki konuşması sırasında AK Partili vekillerin kendisine 'aday ol' şeklinde seslenilmesi üzerine, 'Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?' ifadesini kullanmıştı.



