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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çark etti: Cumhurbaşkanlığı adaylığım gündemde değil

TBMM’deki konuşmasında söylediği "Cumhurbaşkanlığı'na aday olup olamayacağımı size kim söyledi?” ifadesine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun çark etmesi uzun sürmedi. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı tek başıma karar vereceğim konu değil. Adaylık konusu gündemde değil" ifadelerini kullandı.

Güncel / 09 Aralık 2020 Çarşamba 12:15
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çark etti: Cumhurbaşkanlığı adaylığım gündemde değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik sözlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Millet İttifakı ile birlikte aday olup olmayacağına karar verebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, 'AK Parti sıralarından sordular, ben de onu söyledim. Aday olup olmayacağıma partimiz, vekillerimiz ve Millet İttifakı karar verir. Çünkü birlikte hareket ediyoruz' dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM'deki konuşması sırasında AK Partili vekillerin kendisine 'aday ol' şeklinde seslenilmesi üzerine, 'Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?' ifadesini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu

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