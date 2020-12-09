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Başkan Erdoğan'dan Bakü'ye zafer ziyareti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan’a gidiyor. Erdoğan ile Azerbaycan lideri Aliyev, Karabağ Zaferi için düzenlenecek törene katılacak. İki lider, dünyaya tek millet, iki devlet mesajı verecek. Erdoğan ile Aliyev baş başa görüşmede Karabağ'daki son durumu, Rusya ile Türkiye arasında Karabağ bölgesinde kurulacak ortak merkez ile ilgili mutabakat, Türk askerinin bölgede yapacağı görev, ikili ekonomik ilişkiler, başta enerji, savunma alanlarında yeni işbirliği imkanlarını değerlendirecek.

Güncel / 09 Aralık 2020 Çarşamba 09:24
Başkan Erdoğan'dan Bakü'ye zafer ziyareti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Azerbaycan'a iki günlük bir ziyaret gerçekleştirecek. İlk olarak bugün akşam yemeğinde bir araya gelecek olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Karabağ Zaferi için düzenlenecek törenlere katılacak. Erdoğan, bu kapsamda yarın ilk olarak Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret edecek. Erdoğan, daha sonra Bakü'deki Azerbaycan Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ederek çelenk koyacak.

GEÇİT TÖRENİNE KATILACAK

Erdoğan ve Aliyev, daha sonra 44 günlük bir mücadelenin ardından ulaşılan Karabağ Zaferi için Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak. Bu törenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Erdoğan'ı Gençlik Sarayı'nda resmi törenle karşılayacak. Erdoğan ile Aliyev baş başa görüşmede Karabağ'daki son durumu, Rusya ile Türkiye arasında Karabağ bölgesinde kurulacak ortak merkez ile ilgili mutabakat, Türk askerinin bölgede yapacağı görev, ikili ekonomik ilişkiler, başta enerji, savunma alanlarında yeni işbirliği imkanlarını değerlendirecek. Baş başa görüşmenin ardından iki ülke arasında bazı işbirliği anlaşmalarının imzalanması bekleniyor.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ AZERBAYCAN İÇİN BAYRAMDIR

Ermenistan'ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek tören için Bakü süslendi. Tüm caddeler, binalar, araçlar Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı. Azerbaycan halkı, törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtiyor.

Azerbaycanlı Ebülfet Guliyev, Erdoğan'ın Bakü'ye yapacağı ziyaretle tüm dünyaya Türklerin bir birine destek olduğunu bir kez daha göstereceğini dile getirdi.

Hacı Babayev de 'Daha önce sözle 'biz kardeşiz' deniliyordu. Fakat şimdi onu amelde de gördük. Erdoğan'la gurur duyuyoruz. Erdoğan'ın amellerine değer biçilemez' diye konuştu.

Sevinç Caferova ise '1918'de bizim yardımımıza koştular şimdi de... Bunun için minnettarız' dedi.
Fuad Musayev ise 'Tüm Türk kardeşlerimize, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere teşekkür ediyorum. Var olsun Azerbaycan-Türkiye kardeşliği' dedi.

Şark Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Akif Aşırlı, savaş süresince Türkiye'nin desteğini tam hissettiklerini hatırlatarak 'Bunu Erdoğan ve ekibi, uluslararası arenada göğsünü siper ederek Azerbaycan'ın haklı davasına destek olmakla kanıtladı. Zaferimizde Türkiye'nin de büyük payı var. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bir açıklamasında bunun bizim müşterek zaferimiz olduğunu söylemişti. Bu aynı zamanda Türk dünyasının da zaferi. 107 yıl önce Çanakkale'de doğan o milli ruhu biz Şuşa'da gördük. Erdoğan kendi vatanına gelecek. Onun ziyareti Azerbaycan için bir bayramdır' dedi.

Türkistan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Agil Camal da 'Bu 44 günde neredeyse her gün Azerbaycan'a destek mesajı veren Erdoğan ve hükümetinin törende de olması bizim için gurur kaynağıdır' diye konuştu.

Haydar AliyevAzerbaycanRecep Tayyip Erdoğan

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