MHP'den ihraç edilmişti... İşte Cemal Enginyurt'un yeni partisi!

AK Parti'ye yönelik eleştirilerinin ardından MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un yeni partisinin belli olduğu iddia edildi.



Demokrat Parti'ye mi geçiyor?



Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceğini iddia etti.



'Meclis Genel Kurulu'ndaki aritmetik dağılım değişecek' ifadelerini kullanan Sarıkaya, başka isimlerin de diğer partilere katılabileceğini belirtti.