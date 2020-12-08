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Çeyrek asır sonra büyük yenilik!

Savunma, simülasyon, bilişim, ülke güvenliği ve siber güvenlik alanlarında 1982 yılından bugüne faaliyet gösteren HAVELSAN, yaklaşık çeyrek asırdır kullandığı logosunu değiştirdi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir değişimin sektördeki kararlığın bir göstergesi olduğunu belirtti.

Teknoloji / 08 Aralık 2020 Salı 20:49
Çeyrek asır sonra büyük yenilik!

Savunma, simülasyon, bilişim, ülke güvenliği ve siber güvenlik alanlarında 1982 yılından bugüne faaliyet gösteren HAVELSAN, yaklaşık çeyrek asırdır kullandığı logosundaki değişikliği, 8 Aralık 2020 tarihinde HAVELSAN Merkez Yerleşkesinde gerçekleştirilen lansmanla kamuoyuna duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker, HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ve HAVELSAN Yöneticilerinin katıldığı tören; HAVELSAN sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, yeni bir vizyonun, yeni bir stratejinin ve yeni bir teknoloji aklının olmazsa olmazının yepyeni bir yüz ve marka kimliği olduğuna dikkat çekti. Nacar, Logo değişiminin, HAVELSAN'ın teknolojik dönüşümünün ve vizyonunun bir parçası olduğunu dile getirdi.

"YARINLARI KODLUYORUZ"

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Murat Şeker, güçlü bir kurum imajının en bilinir simgelerinden biri olan logonun önemine vurgu yaparken "Dünümüzü unutmadan, çizgimizi bozmadan, geçmişimizden aldığımız ilham ve deneyim ile çağın gereksinimleri için çalışıyor, büyük bir inanç ve verimlilikle yarınları kodluyoruz" ifadelerine yer verdi.

"DEVAM EDECEĞİNİN BİR GÖSTERGESİDİR"

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ise HAVELSAN'ın logo değişimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türk Savunma Sanayii'nin önemli aktörlerden biri olan HAVELSAN'ın yaklaşık çeyrek asırlık logosunun değişimi bir anlamda; salgınla mücadele edilen şu dönemde sektörümüzün kararlılıkla çalışmaya devam ettiğinin ve edeceğinin bir göstergesidir. Bu süreçte katkısı ve emeği olan herkesi kutluyor, yeni logonun HAVELSAN'a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İsmail Demir

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