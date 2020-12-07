Yavaş'ın mikrofon skandalına sert tepki!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AK Parti Ankara Büyükşehir Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse meclise bir önerge vermek istedi. Önergesini sunduğunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş usule aykırı bir şekilde önergesini kabul etmeyip mikrofonunun sesini kapattı.



BAŞKANVEKİLİ KÖSE'DEN TEPKİ



AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse bunun üzerine tepki gösterdi.



İŞTE YAŞANAN O DİYALOG



Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde olay şu şekilde gelişti.



Köse: 'Sayın başkan bir önergem olacak buradan sözlü olarak okumak istiyorum'

Yavaş: 'Önergeler başta verilir'

Köse: 'Başta zaten!'

Yavaş: 'Almıyorum önergeyi bir dahaki toplantıya verirsiniz, gündeme devam edin'

Köse: 'Sayın başkan önergeyi almama gibi bir şeyiniz yok bugün birinci gün.

Yavaş: 'Süresinde vermediniz, okutmayın!'

Köse, 'Olmaz öyle şey. Önergeyle ilgili bir süre mi var.!'

Yavaş: 'Karşılıklı konuşmayacaksak olay bitti ben söyledim işte almıyorum gündeme veya önümüzdeki ay ya da yarın görüşürsünüz'

Köse, 'Sayın başkan böyle bir usul yok. Önergemi dolayısıyla okumak istiyorum' deyince Yavaş mikrofonun sesini kestirdi.

Yavaş, 'Masaya çık tepin istersen!'



KÖSE, 'KABİLE BELEDİYECİLİĞİ'NİN GELDİĞİ SEVİYE BU' DEDİ



AK Parti Ankara Büyükşehir Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse sosyal medya hesabından bu duruma şu şekilde tepki gösterdi: 'Kabile Belediyeciliği'nin bir örneğini gördük. Grup Başkanvekillleri yerine kabilenizle mi bu kararı aldınız? Meclisin ilk günü yasa gereği önergeler değerlendirilir ve karara bağlanır. Basit bir kuralı bile uygulamaktan aciz bir yönetim ile karşı karşıya Güzelim Ankara. Kabile Belediyeciliği'nin geldiği seviye bu. '10 Milyarı Ne Yaptın?' diye sorduk, 'Hesap Ver Mansur' diye seslendik. Mikrofonumuz kapatıldı. Önergeyi gündeme almamakla suç işlediniz Sayın Mansur Yavaş. Mahkemeden karar gelince sizi o zaman göreceğiz. Boşa geçen 2 yılı anlatacağız'







GÖKSU: 'BAŞKANIMIZIN MİKROFONUNU DEĞİL, ASLINDA ANKARA HALKININ SESİNİ KAPATTI' DEDİ



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da sosyal medyadan Ankara'da yaşanan olayla ilgili tepki gösterdi. Göksu, 'İş yapmayıp, beceriksizliklerini yalanlarla süslemek,işine gelmeyince mikrofon kapatmak CHP'de moda ABB Başkanı bu davranışıyla sadece Mamak Belediye Başkanı Murat Köse başkanımızın mikrofonunu değil, aslında Ankara halkının sesini kapattı. İşte tam CHP'ye göre bir demokrasi kabile belediyeciliği' dedi.



