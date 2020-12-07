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Almanlardan çarpıcı sözler! 'Erdoğan kararlı, devam edecek'

Alman Tagesspiegel gazetesi Türkiye'nin S-400 alımı ve ABD'nin başıboş tehditlerine boyun eğmemesini değerlendirdi.

Dünya / 07 Aralık 2020 Pazartesi 10:52
Almanlardan çarpıcı sözler! 'Erdoğan kararlı, devam edecek'

ABD'nin tehditlerine rağmen Rusya'yla S-400 alımı konusunda el sıkışan Türkiye'nin bu süreci takip eden zamanlarda gösterdiği bağımsız tavrı, dünya politika çevrelerinde ses getirmeye devam ediyor.

Alman Tagesspiegel, son yayınladığı analizde, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika konusunda attığı kararlı adımları inceleyen bir analize imza attı.

'Türkiye bölgesel bir güç haline geldi'
'Erdoğan yaptırım tehditlerinden etkilenmiyor' başlıklı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politik gücüne dair oldukça ses getiren ifadelere yer verildi. Erdoğan'ın, Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirdiğini aktaran Tagesspiegel, bu güç sayesinde AB VE ABD'den bağımsız olarak aldığı kararlarla dış politika konusunda hiçbir ülkeye taviz vermeyen bir yol izlediğini söyledi.

'Akdeniz'deki tehditler etki etmedi'
NATO müttefiklerinin itirazlarına rağmen Rusya'dan S-400 alan ülkenin, yaptırım sözlerinden etkilenmediğini belirten Alman gazete, Türkiye'nin aynı bağımsız ve kararlı tavrı Akdeniz'deki sondaj çalışmalarında da izlediğini söyledi.

Bölgedeki çıkarlarının zarara uğrayacağı korkusuyla neredeyse tüm devletlere Türkiye'ye karşı yardım çağrısında bulunan Yunanistan'ın, ABD'nin de desteğini aldığını belirten yazı, Erdoğan'ın buna rağmen kararlılıkla sondaj çalışmalarına da devam ettiğini ve edeceğine yer verdi.

AB'nin mülteci korkusu
Avrupa'nın korkarak ülkelerine kabul etmediği milyonlarca mülteciye Türkiye'nin ev sahipliği yaptığının belirtildiği yazıda, AB ülkelerinin mültecilere karşı duyduğu korkuya da yer verildi.

'Tam bağımsız Türkiye' vurgusu
'Erdoğan, Türkiye'yi AB veya ABD tarafından idare edilmesi gereken bir güç olarak görmüyor' ifadeleriyle, ülkenin tam bağımsız politikasına vurgu yapan yazı, Batılı devletlerin Türkiye'nin edindiği güçlü konuma karşı içinde bulunduğu huzursuzluğu da gözler önüne serdi.

YunanistanRecep Tayyip Erdoğan

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