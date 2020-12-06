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Tacizcileri savunan Can Ataklı'ya sert tepki!

Gazeteci-Yazar Hüseyin Gülerce, Beyaz TV'de her Pazar canlı olarak yayınlanan ve sunuculuğunu Türker Akıncı'nın yaptığı 'Ortak Akıl' programında gündeme dair gelişmeleri değerlendirdi. Gülerce, CHP'deki taciz skandalıyla ilgili eleştirilerde bulunurken gazeteci Can Ataklı'nın tacizcileri savunmasına da sert bit dille tepki verdi.

Güncel / 06 Aralık 2020 Pazar 15:22
Tacizcileri savunan Can Ataklı'ya sert tepki!

Her pazar Beyaz TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan, sunuculuğunu Türker Akıncı'nın yaptığ Ortak Akıl programında gündeme dair çarpıcı yorumlar yapıldı.

Gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce, CHP'de ardı arkası kesilmeyen taciz skandallarına ilişkin, 'Bu konu üzücü bir konu, CHP'nin ikiyüzlülüğünü ortaya süren bir konu' dedi. Sözlerine devam ederken Can Ataklı'nın Tele1'de tacizi örtmek amacıyla söylediği 'Buraya kadar geldik. Bu herhalde yollu' şeklindeki  iğrenç ifadeleri hatırlatan Gülerce, 'Bu söyledikleri çok çirkin şeyler, kabul edilebilecek şeyler değil dedikleri' dedi.

CHP'nin bu yaşananlar karşısında çok kötü bir sınav verdiğini söyleyen Gülerce, tacizlerin görmezden gelindiğini ve tepkisizliği belirtti. 


Ortak AkılTürker AkıncıHüseyin Gülerce

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