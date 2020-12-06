USD (Alış - Satış) : 7,78 - 7,79 EURO (Alış - Satış) : 9,46 - 9,48

Kredillerde yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti

Ev sahibi olmak isteyenler banka banka dolaşıp en uygun faizli kredileri araştırıyor. Merkez Bankası’nın 4.75’lik faiz artırımının ardından konut kredisinde de oranlar tamamen değişti. Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı tarihin en düşük seviyeli konut kredisi faizlerinin uygulandığı kampanya ağustos itibarıyla sona erdi. İşte yeni kredi faiz oranları…

Ekonomi / 06 Aralık 2020 Pazar 10:11
Kredillerde yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti

Bir dönem kamu bankaları tarafından sunulan düşük faizli konut kredisi kampanyaları sona erdikten sonra şimdi vatandaşlar tarafından en uygun konut kredisi veren bankalar araştırılmaya başlandı.

Sıfır konuta yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 oran sunan , bir yıl ödemesiz dönemli ve 180 ay vadeli kampanya ile hem satış adetlerinde hem de kredi kullanımında rekor kırılmıştı.

Kampanyanın bitmesinin ardından yükselişe geçen oranlar Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da yaptığı 4.75 puanlık faiz artırımı ile tırmanışa başladı.

Merkez'in kasım sonu verisine göre piyasada ortalama faiz oranı yıllık yüzde 16.10'a geldi. Posta'da yer alan habere göre, Bu rakam, aylık yüzde 1.34'e işaret ediyor. Aralık itibarıyla oranlarda yükseliş de hız kazandı.

Şu anda piyasada konut kredisi faiz oranları yüzde 1.29 ile 1.79 arasında değişen oranlar sunuluyor. Her banka, kasım ayına göre sunduğu oranları yukarı yönlü güncellemiş durumda.

SIFIR ALANA FARKLI ORAN
Kamu bankaları kampanya döneminde sıfır konutlar için uyguladığı avantajı da farklı oranlarda devam ettiriyor. Buna göre sıfır konutlar (müteahhit satışlı, devir görmemiş) için 120 ay vadede yüzde 1.49 ile 1.52 arasında değişen oranlar sunuluyor. İşte bankaların faiz oranları..

Akbank/ Faiz oranı: %1.34

Denizbank/ Faiz oranı: %1.48

Garanti BBVA/ Faiz oranı: % 1.49

HSBC/Faiz oranı: %1.65

İş Bankası/ Faiz oranı :%1.35

TEB/ Faiz oranı: %1.52

Yapı Kredi: Faiz oranı: %1.58

NOT: 120 ay vadede 100 bin lira kredi için uygulanan oranlardır.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı