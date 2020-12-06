Kredillerde yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti

Bir dönem kamu bankaları tarafından sunulan düşük faizli konut kredisi kampanyaları sona erdikten sonra şimdi vatandaşlar tarafından en uygun konut kredisi veren bankalar araştırılmaya başlandı.



Sıfır konuta yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74 oran sunan , bir yıl ödemesiz dönemli ve 180 ay vadeli kampanya ile hem satış adetlerinde hem de kredi kullanımında rekor kırılmıştı.



Kampanyanın bitmesinin ardından yükselişe geçen oranlar Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da yaptığı 4.75 puanlık faiz artırımı ile tırmanışa başladı.



Merkez'in kasım sonu verisine göre piyasada ortalama faiz oranı yıllık yüzde 16.10'a geldi. Posta'da yer alan habere göre, Bu rakam, aylık yüzde 1.34'e işaret ediyor. Aralık itibarıyla oranlarda yükseliş de hız kazandı.



Şu anda piyasada konut kredisi faiz oranları yüzde 1.29 ile 1.79 arasında değişen oranlar sunuluyor. Her banka, kasım ayına göre sunduğu oranları yukarı yönlü güncellemiş durumda.



SIFIR ALANA FARKLI ORAN

Kamu bankaları kampanya döneminde sıfır konutlar için uyguladığı avantajı da farklı oranlarda devam ettiriyor. Buna göre sıfır konutlar (müteahhit satışlı, devir görmemiş) için 120 ay vadede yüzde 1.49 ile 1.52 arasında değişen oranlar sunuluyor. İşte bankaların faiz oranları..



Akbank/ Faiz oranı: %1.34



Denizbank/ Faiz oranı: %1.48



Garanti BBVA/ Faiz oranı: % 1.49



HSBC/Faiz oranı: %1.65



İş Bankası/ Faiz oranı :%1.35



TEB/ Faiz oranı: %1.52



Yapı Kredi: Faiz oranı: %1.58



NOT: 120 ay vadede 100 bin lira kredi için uygulanan oranlardır.

