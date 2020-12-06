İmamoğlu İstanbul'un geleceğini satıyor O projeye 20 milyar borç!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1.5 yılda büyük bir iflasa kapı araladı. İBB'deki görev süresinin üzerinden 1.5 yıl bile geçmeyen İmamoğlu, önce belediyenin kasasını sıfırladı, sonra da 16 milyon İstanbullunun geleceğini Avrupa'ya ipotek etti. 33 yıl aradan sonra ilk defa İBB, eurobond satışıyla toplamda 580 milyon dolar borçlanma gerçekleştirdi.



4.8 milyar liraya denk gelen devasa borç yükü İstanbul halkının omuzlarına yüklenirken, sıfır projeyle günlerini geçiren İmamoğlu'nun nerelere harcama yaptığı merak konusu oldu. AK Parti döneminde başlatılan 114 projeyi iptal eden ve temel atmama törenleri düzenleyen CHP'li İmamoğlu'nun borç alma töreni de yandaşları tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.



Adım adım iflasa sürükleniyoruz



HDP ve sözde milliyetçi İYİ Parti'nin oylarıyla İBB Başkanı seçilen CHP'li İmamoğlu, şehri iflasa doğru sürüklüyor. Proje üretmekten ziyade şov yapan, hizmet adamı görüntüsü çizebilmek için politik taklalar atan İmamoğlu, bütün İstanbul'u görülmemiş bir borç batağının içine çekiyor. Şu ana kadar AK Parti ve MHP'li meclis üyelerini oylarıyla 15.5 milyar lira tutarında kredi kullanan, karşılığında ise kendisini yaprakların alkışladığını zannettiği ‘temel atmama törenleri' düzenleyen İmamoğlu, 33 yıl aradan sonra Batı'ya el avuç açtı. Eurobond satışıyla 580 milyon dolar dış borçlanma gerçekleştiren İmamoğlu, geleceğimizi sattığı rezaletini ise törenle kutlama gafletinde bulundu.



1.5 senede 20 milyar borç sıfır proje



İstanbul'un su sorununu çözecek, biyolojik ileri arıtma tesisleri, oto parklar, üst ve alt geçitler, meydan düzenleme projeleri başta olmak üzere tamamlanma aşamasına gelmiş 114 projeyi iptal eden İmamoğlu, 4.5 milyar liralık bir dış borçlanma gerçekleştirdi. Seçim öncesi yolsuzluk algısı oluşturmak için ‘İstanbul'un kaynakları yeterli' açıklamaları yapan İmamoğlu, var olan kaynakları kuruttuğu gibi emperyalistlerden de medet umar hale geldi. Sadece gecelik eğlenceler için 250 milyon dolarlık kaynak ayıran ve saatlik kaşe ücreti 500 bin liralık konserler düzenleyen İmamoğlu'nun bugün gelinen noktada 20 milyar liralık bir borç meblağını sırtımıza yüklemesi ise infiale neden oldu.



Yatırımı kötüle, borcu alkışla!



Katarlıların ülkemize yaptığı ticari ortaklığı ‘satış' olarak nitelendiren ve ortalığı velveleye veren CHP zihniyeti, geleceğimiz satılması anlamına gelen eurobond satışını ise avuçları patlayıncaya kadar alkışladı. Türkiye'nin Karadeniz açıklarında bulduğu doğalgaz rezervini bile küçümseyen jakobenlerin, 1.5 seneyi sıfır projeyle geçirip, 20 milyar lira borçlanan İmamoğlu'na en ufak bir eleştiri getirmemesi zihniyetlerinin kirliliğini gözler önüne serdi.

