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CHP eski genel başkan yardımcısından Kılıçdaroğlu'na salvolar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘dinleniyorum’ yalanına ‘parti FETÖ’ye teslim oldu’ diyen CHP’li Yılmaz Ateş’ten tepki geldi. Ateş, “Beştepe'ye giden CHP'liyi, ByLock'cu 180 vekili açıklayamayan Kılıçdaroğlu umarım telefonunun dinlendiğini ispatlayabilir” ifadelerini kullandı.

Siyaset / 06 Aralık 2020 Pazar 16:19
CHP eski genel başkan yardımcısından Kılıçdaroğlu'na salvolar!

CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş, yayınladığı mesajla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun taciz ve tecavüz gündemini değiştirmeye çalıştığını belirten Ateş şu ifadeleri kullandı:

Gündem belirliyor (!)

Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye ve sorunlarının tartışılmasını önlemekte çok büyük başarı göstermekte ve gündem belirlemektedir(!).

CHP'lileri ifşa edecekti

Elimde ByLock'cu AK Partili 180 milletvekilinin listesi var. Saraya giden CHP'liyi biliyorum. Saraydan para alıp parti kuracak CHP'lileri biliyorum' iddialarından sonra şimdi de telefonlarının dinlendiğini söyledi.

İnşallah kanıtlanır

İnşallah hiç değilse bu iddiası kanıtlanır da Türkiye'nin sorunları da çözülmüş olur. Kamuoyunun günlerdir tartıştığı 'Taciz-tecavüz' konusundaki suskunluğu ve kayıtsızlığını da böylece kamufle etmiş oldu. Kendisini kutlamak gerekir.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, önceki gün T24'e yaptığı açıklamada tehditler geldiğini belirtip "Eleştiriye tahammül etmedikleri için çullanma politikaları başlıyor. Tehditler geliyor, 'dokunulmazlığınızı kaldıracağız' diyorlar. (Ölüm tehditleri için ne yapıyorsunuz?) Ne söyleyebilirim. Sonuçta gittiğim yerler, kaldığım ev belli. Zaten benim, çocuklarımın, eşimin telefonlarının dinlendiğini, takip edildiğimi gayet iyi biliyorum" demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu

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