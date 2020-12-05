Melih Gökçek Mansur Yavaş'ın foyasını ortaya çıkardı!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Uyan Türkiyem programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili olarak 'Mansur Yavaş'ın tek uğraşı Melih Gökçek dönemini karalamak. KApasitesi olmadığı için bütük eksiklikleri doğrudan doğruya Melih Gökçek dönemine çatarak kapatmaya çalışıyor. İki seneden beri yaptığı hiçbir şey yok' şeklinde konuştu.



Biz oturalım konuşalım doğru mu yanlış mı bakalım dedikçe katiyen biraraya gelmeyi istemiyorlar diyen Gökçek'in açıklamaları şöyle:





