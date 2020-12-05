CHP'de üst düzey kriz! Fatma Köse ile Aylin Nazlıaka Kılıçdaroğlu'nun önünde tartıştı.

Krizlerin ve skandalların partisi CHP'de gün geçmiyor ki yeni bir skandal yaşanmasın. Partideki skandallara bugün bir yenisi daha eklendi.



KILIÇDAROĞLU, AYLİN NAZLIAKA'NIN DA HAZIR BULUNMASINI İSTEDİ



Bu sabah kadınlarla ilgili toplantı için kameraların karşısına çıkmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu, toplantıda CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın da hazır bulunmasını istedi..



ESKİ KADIN KOLLARI BAŞKANI 'BEN DE KATILACAĞIM' DEDİ



Genel merkezde bulunan CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı ve Başdanışman Fatma Köse de toplantıya katılmak istediğini söyledi.



'ZATEN SİZ BAŞARILI OLSAYDINIZ BAŞKANDINIZ'



Kılıçdaroğlu'nun odasında bulunan Nazlıaka, Fatma Köse'ye 'Sizin katılmanıza gerek yok. Zaten başarılı olsaydınız şimdi siz başkandınız' dedi. Tartışma uzayınca Kılıçdaroğlu 'Toplantıya Aylin Hanım katılsın' dedi.



'ÜZÜLEREK İZLİYORUM'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun taciz vakalarının ortaya çıkması sonrası, 'Üzülerek izliyorum. Bunlar nasıl bu hale gelmiş?' dediği öğrenildi..



VAKALARIN ÜSTÜNÜ ÖRTENLERE HERHANGİ BİR İŞLEM YOK



Kılıçdaroğlu'nun vakaların üstünü örten parti yöneticilerine herhangi bir işlemde bulunmayacağı belirtildi..