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CHP'li Mehmet Bekaroğlu Cumhuriyet'İ yerden yere vurdu!

Koltuk kavgaları, istifalar ve tecavüz skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'de kazan kaynıyor. Türlü yalan ve iftiralarla hükümete saldırmayı kendine görev edinen Cumhuriyet paçavrasına CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'ndan sert tepki geldi.

Güncel / 04 Aralık 2020 Cuma 16:09
CHP'li Mehmet Bekaroğlu Cumhuriyet'İ yerden yere vurdu!

CHP, iktidar olmak bir yana yaşadığı krizlerden dolayı iktidar olmayı düşünecek durumda bile değil. Son aylarda partiden ayrılan isimlerin etkisi henüz geçmemişken bu haftada CHP İstanbul İl Teşkilatı'ndaki tecavüz haberleri gündemi sarstı. Parti o kadar bölünmüş durumda ki Kemal Kılıçdaroğlu ne yaşananlara net bir tavır koyabiliyor ne reaksiyon gösterebiliyor.



Cumhuriyet yine algı peşinde

Dün BirGün gazetesi TSK için açılan Din İşleri Subaylığı üzerinden hükümeti her zaman yaptıkları gibi 'gericilik'le suçladı. BirGün'ün dünkü haberine bugün destek Cumhuriyet'ten geldi. Cumhuriyet gazetesi söz konusu gelişmeyi 'gerici uygulamara bir yenisi daha eklendi' diye duyurdu.



Bekaroğlu isyan etti

Cumhuriyet'in bu haberine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu tepki gösterdi. Bekaroğlu, söz konusu haberi Twitter hesabından paylaşıp 'Halkının büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede, 'Peygamber Ocağı' olarak bilinen orduda, askerlere dini pratiklerde yardımcı olacak subayların bulunması niçin gericilik oluyor? Bu manşet AKP eleştirisi değildir, bu manşeti atan kafa ancak AKP'ye hizmet eder!' ifadelerini kullandı.



MilletvekiliKemal Kılıçdaroğlu

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