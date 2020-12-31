Pınar Gültekin'in babası CHP'li ismi açıkladı!

Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediği' iddiasıyla ilgili basın açıklaması yapıyor. Baba Gültekin, kendisini arayan ismin CHP'li Süleyman Girgin olduğunu söyledi.