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Pınar Gültekin'in babası açıkladı

Cemal Metin Avcı'nın kaçırarak bir orman evinde acımasızca katlettiği yakıp parçalayıp üzerine beton dökerek bir varille yok etmek istediği kızı Pınar Gültekin’in öldürülmesinin ardından CHP’li bir vekilden "vazgeç" imalı telefonu aldığı belirten Sıddık Gültekin, konuyla ilgili beklenen açıklamasını yaptı. Duruşmadan sonra da konuşacağını belirten Gültekin son dakika açıklamasında toplam 4 CHP'li ismi andı

Güncel / 31 Aralık 2020 Perşembe 09:08
Pınar Gültekin'in babası açıkladı

CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarının yankıları sürerken, şimdi de Pınar Gültekin'in babasına CHP'li vekil tarafından yapılan saygısız teklif gündeme bomba gibi düştü. Kızı Pınar'ı kaybedişinin üzerinden henüz çok zaman geçmeyen acılı baba Sıddık Gültekin'i arayan CHP'li Muğla milletvekillerinden biri, katil Cemal Metin Avcı'ya açılan davadan vazgeçilmesini istedi. Baba Avcı duydukları ile büyük şok yaşarken, yaşananları CHP Grup Başkanvekillerine anlattı, o ismi verdi.

BU SKANDALDA TOPLAM 4 CHP'Lİ İSİM GEÇİYOR

Gültekin iddiaların gündeme gelmesinin ardından bugün yeni bir açıklama daha yaptı. Toplam 4 CHP'li ismi andığı açıklamasında konuyla ilgili kritik ayrıntıyı da vermiş oldu. İşte Sıddık Gültekin'in açıklamaları;

BABA GÜLTEKİN'İN ŞAHİTLERİ VAR

Ayın 4'ünde mahkemeden sonra açıklama yapacağım. Avukatın söylediği bütün kelimeler doğrudur. Ben niye iftira atayım? Hiçbir milletvekilini tanımıyorum. Diyelim ki ben yalan söyledim. Peki bir CHP İlçe Başkanı niye yalan atsın? CHP İlçe Başkanı var ortada. 10 sefer bana söyledi. Şahitler var. Avukatla ben bu konuyu konuştum. 5-6 ay oldu. Ben saklamıştım. Kızımı siyasete alet etmek istemiyorum.

'O İSİM KENDİNİ AÇIKLADI ZATEN'

Açıklayacağım kimin bana söylediğini. Zaten kendini açıklıyor. Madem ki telefon açmışsın 1,5-2 dakika konuşmuşsun, doğrudur. Zaten biz az ve öz konuştuk. Ben o kelimeyi duyunca beynimden vurulmuşa döndüm. Bana 'davandan vazgeç' demedi. Bana dedi ki; 'ailesini rahat bırak'. Bizim Doğu ve Güneydoğu'da eskiden kalma 'kan davaları' var. Bunlar da tutuşmuşlar. Bu da galiba iyi niyetinden dolayı aracı olmaya çalıştı ama eline yüzüne bulaştırdı.

İLÇE BAŞKANINI DEVREYE SOKTULAR

Kan kanla temizlenmez. Bunlar tutuşmuşlar. 'Aşirettir, öldürecekler'. Aileyi korumak için yani bana aileyi rahat bırakmam için teklif edildi. İlçe Başkanı'nı bile devreye soktular. Hatta falan tarihte Ankara'ya gitmemi söylediler. Milletvekiline dediğim şey; 'Sizin kızınız olsa… Sen ne bunu söylemiş ol, ne ben duymuş olayım'. Aradan 2 ay geçti. İlçe Başkanı, bana bu teklifi tekrar getirdi. Bir sefer değil, iki sefer değil, üç dört sefer. Ben bunu Özgür Özel'e de, Veli Ağbaba'ya da söyledim.

BABA GÜLTEKİN'İN AÇIKLAMASINDA GEÇEN 4 İSİM

Baba Sıddık Gültekin kızı Pınar Gültekin'in davasıyla ilgili kendisine gelen saygısız teklif konusunda teklifi aldığı isimler ve şikayet ettiği isimler olarak toplam 4 kişiyi andı. Bunlar teklifi getirenler CHP'li ilçe başkanı, CHP'li bir milletvekili ve şikayet ettiği isimler olarak CHP Grup Başkanvekilleri Özür Özel ve Veli Ağbaba olarak öne çıktı. -

Özgür ÖzelMilletvekiliVeli Ağbaba

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