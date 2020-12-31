İhaleye fesat karıştıran CHP'li Başkan görevden alındı!

Taciz, tecavüz ve tehdit skandallarıyla gündeme gelen CHP'de bu kez de ihaleye fesat karıştırma olayı patladı. Balıkesir'in ilçelerinden Erdek'in belediye başkanı olan Hüseyin Sarı'nın Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde ihaleye fesat karıştırma suçundan yargılandığı davada mahkeme Sarı'ya 1 yıl 15 gün hapis cezası vermişti. Sarı'nın cezası Yargıtay tarafından onandı.