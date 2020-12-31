İhaleye fesat karıştıran CHP'li Başkan görevden alındı!

Taciz, tecavüz ve tehdit skandallarıyla gündeme gelen CHP'de bu kez de ihaleye fesat karıştırma olayı patladı. Balıkesir'in ilçelerinden Erdek'in belediye başkanı olan Hüseyin Sarı'nın Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde ihaleye fesat karıştırma suçundan yargılandığı davada mahkeme Sarı'ya 1 yıl 15 gün hapis cezası vermişti. Sarı'nın cezası Yargıtay tarafından onandı.
Taciz, tecavüz ve tehdit skandallarıyla gündeme gelen CHP'de bu kez de ihaleye fesat karıştırma olayı patladı.
CHP'Lİ SARIYA HAPİS CEZASI
Balıkesir'in ilçelerinden Erdek'in belediye başkanı olan Hüseyin Sarı'nın Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinde ihaleye fesat karıştırma suçundan yargılandığı davada mahkeme Sarı'ya 1 yıl 15 gün hapis cezası vermişti.
YARGITAY ONADI
Sarı'nın cezası Yargıtay tarafından onandı.
DANIŞTAY GÖREVDEN DÜŞÜRDÜ
Cezanın onanmasının ardından Danıştay 8. Daire Başkanlığı Sarı'nın belediye başkanlığı görevinin düşürülmesine karar verdi. Danıştay'ın kararı doğrultusunda; belediye başkan vekilliğini Hüseyin Yapakçı'nın yürüttüğü Erdek Belediyesi Meclisinin, 10 gün içerisinde olağanüstü toplanarak asaleten belediye başkanını seçmesi bekleniyor.