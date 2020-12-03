İBB, Engelliler Günü’nde 23 yıllık engelli çalışanını sürdü!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engeliler Günü’nde İstanbul İtfaiyesi’nde 23 yıldır çalışan engelli Sadullah Daban’ı sürdüğü bildirildi. Daban’ın İstanbul İtfaiyesi’ndeki görevine bugün son verildiği öğrenildi.
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi ve "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kendisi de engelli olan Sadullah Daban'ı sürdünüz" dedi. Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu da; engelli Sadullah Daban'ın 23 yıllık itfaiye kariyerinin bitirildiğini ve başka müdürlüğe sürgün edildiğini söyledi.
YALÇIN: "ENGELLİLER GÜNÜ'NDE ENGELLİ OLAN SADULLAH DABAN'I SÜRDÜNÜZ"
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Yakışmadı Sayın Ekrem İmamoğlu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kendisi de engelli olan, 23 yıllık İstanbul İtfaiyesi çalışanı Bem-Bir-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Sadullah Daban'ı sürdünüz. Bu, engelliye gün göstermek değil, gününü göstermektir."
ENGELLİYE SÜRGÜN!
Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu: "Üzgünüz! Bem Bir Sen Engelliler Komisyon Başkanımız Sadullah Daban. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 23 yıllık itfaiye kariyeri bitirilerek bir başka müdürlüğe sürgün edilmiştir!? Sadullah kardeşimize yapılan bu sürgünün sonlanacağına inanmak isteriz..."
"KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKAN OLDUĞU YERDE..."
Eğitim-Bir-Sen Iğdır Teşkilat Başkanı Mehmet Gül: "Öğretmenler gününde öğretmene hakaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu bir partinin de engeller gününde engelli personeli sürmesi gayet normal."
"ASLA TESADÜF DEĞİL"
Erzincan Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası: "Herkes kendine yakışanı yapar çünkü kalite asla tesadüf değildir…"
Memur-Sen Eskişehir Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Muammer Karaman: "Bunların anlayışı herkese zulüm her kesim için baskıdır."
Eğitim Bir-Sen ve Memur-sen Serik İlçe Başkanı Erdal Erdoğan: "Yazıklar olsun hem de engelli bir kardeşimize yapılan zulmü kınıyorum. Söylem farklı, eylem farklı demek ki"