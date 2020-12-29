ABD medyasından bomba Erdoğan itirafı: Böylesini görmedik

Amerikan Foreign Policy dergisinden ilginç bir yazı yayımlandı. Allison Meakem tarafından kaleme alınan yazıya, 'Şu an trajikomik görünse de çoğumuz 2019 biterken 2020'yi fethedeceğimizi düşünerek yeni yıla girdik. Ancak Mart'ın ortası geldiğinde bu hayallerimiz çöktü ve 2020 bizi fethetti' cümleleriyle giriş yapıldı.



'Bu salgın Erdoğan'ın zafer arayışını engelleyemedi'



2020 yılındaki zorluklara rağmen Türkiye'nin ilerleyişini durdurmadığı belirtilen değerlendirmede, 'Bu salgının zafer arayışını engellemesine izin vermeyen bir kişi varsa, o da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır' ifadeleri kullanıldı.



'Türk ordusu çok aktifti'



'Bu yıl Türk Ordusu, dünya çapında on yıllardır olmadığı kadar, hatta belki de hiç olmadığı kadar aktifti' diye devam yazıda, Erdoğan'ın Libya'dan Dağlık Karabağ'a kadar Türkiye'nin hedeflerini ilerletmek için çalıştığı belirtilerek, Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj krizinin bir 'temas sporuna' dönüştüğü kaydedildi.



Muhalefete göz kırptılar



Erdoğan ile Macron arasındaki gerilime, ABD'nin CAATSA yaptırımına değinilen yazıda, dışarıdan destek bulmaya çalışan iç muhalefete de gaz verildi ve 'Türk muhalefeti büyüyor' denildi.