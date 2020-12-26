Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği 'tahliye edilmesi' yönündeki kararı sonrasında Demirtaş'ın avukatları tarafından yapılan tahliye talebi reddedildi.