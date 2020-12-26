Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi!

Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Selahattin Demirtaş
'ın avukatları tarafından yapılan tahliye talebine ilişkin ret kararı verdi.
Mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti
AİHM'in ikircikli bir tavırla, 'Derhal tahliye edilmeli' kararı sonrası eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Başvuruyu değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, Demirtaş'ın hukuki durumunda bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tahliye talebini reddetti ve Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.