Mine Kırıkkanat'tan Kılıçdaroğlu'na tokat gibi yanıt!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'nda skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, verginin alınması gereken yerlerden alınmadığını söyleyerek uyuşturucu çetelerini ve organ mafyalarını işaret etti.



'Uyuşturucu ticareti, organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın' dedi.



Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun vergi açıklamasına yanıt verdi. Kırıkkanat Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için 'Saçmalayan @kilicdarogluk nun sözlerini yasaldır diye açıklamak, ayrıca bir cehalettirKırmızı ünlem işareti simgesi9/2 kaçak mazot, at eşek eti vs gibi normal ticari faaliyete hileli mal karıştıranlar için konulmuş bir maddedirKırmızı ünlem işareti simgesiUyuşturucu ya da organ kaçakçılığı, organize ağır suçtur, vergi alın denir mi?' ifadelerini kullandı.







