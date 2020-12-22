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HDP’nin alçak algısı çöktü! Bakın o ismi kim düşürmüş?

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu tekerlekli sandalyeden polis müdahalesi sonucu düşürüldüğü iddia edilmişti ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Görüntülerde polis müdahalesiyle değil en yakın danışmanı tarafından tekerlekli sandalyenin kaldırılması sonucu Piroğlu’nun düştüğü kaydedildi.

Güncel / 22 Aralık 2020 Salı 21:20
HDP’nin alçak algısı çöktü! Bakın o ismi kim düşürmüş?

İstanbul'da eski HDP Milletvekili Leyla Güven'in tutuklamasına protesto etmek isteyen bir grup Aksaray Metro Meydanı'nda toplandı. Polisler gruba pandemi dönemindeki yasaklama kararını hatırlatarak, defalarca anonslarla dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Dağılmayan grup daha sonra çevik kuvvet ekiplerince çember altına alındı. Bu sırada çember içerisinde kalan HDP Milletvekili Musa Piroğlu polis ekiplerince çember dışına çıkarılmak istendi, ancak Piroğlu polislerin bu isteğini reddetti.



Polis ekiplerinin çember dışın alma çabalarına direnen HDP'li vekil Piroğlu, tekerlekli sandalyeden yere düştü.

SOSYAL MEDYADA POLİS TARAFINDAN DÜŞÜRÜLDÜ ALGISI

Bu esnada Piroğlu'nun arkadan çekilen görüntüsü üzerine HDP ve bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında engelli vekil polis tarafından düşürüldü algısı oluşturulmaya başlandı. Piroğlu'nun sandalyeden düştüğü esnada önden çekilen görüntülerde, danışmanı tarafından tekerlekli sandalyenin kaldırılması sonucunda yere düştüğü anlaşıldı. Haberlerin aksine polis ekiplerinin Piroğlu'nu yerden kaldırmak istediği, güvenli bir alana götürmeye çalıştığı görüldü.

HDP'den milletvekilliği düşürülen, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven'in "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" gerekçesiyle yargılandığı davanın 10'uncu duruşması Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MilletvekiliLeyla Güven

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