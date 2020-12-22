Bakan Koca'dan koronavirüs mutasyonu açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de tespit edilen corona virüs mutasyonu sonrası alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını hatırlatarak, "Ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Fahrettin Koca, 'İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk.' dedi
TESTLERİ NEGATİF ÇIKSA BİLE TÜM YOLCULAR İZOLASYONA ALINMIŞTIR
Bakan Fahrettin Koca, 'Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır.' dedi.