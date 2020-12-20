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Melih Gökçek belgelerle anlattı!

Beyaz Tv'de yayınlanan Gündem Özel programına konuşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş ve FETÖ ilişkilerine dair belgelerle çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncel / 20 Aralık 2020 Pazar 12:35
Melih Gökçek belgelerle anlattı!
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Beyaz TV'de yayınlanan Gündem Özel programında önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Fetö'ye dair 'Geçmiş dönemde birçok siyai FETÖ'yle içli dışlıydı. Ancak vatana ihanet eden bir adamla içli dışlı olmak vatana ihanet demektir biz de kestik ilişkimizi ve üstüne gitmeye başladık. Ellerinde tüm binaları alıp devlete kazandırdık. Biz bunun hain olduğunu ilan edince başta CHP'liler FETÖ'ya sahip çıkmaya başladı. Her seçimde FETÖ direkt Mansur Yavaş'ı destekledi ' dedi.

Mansur YavaşMelih GökçekGündem Özel

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