Osman Gökçek'ten Özel'in diktatör sözlerine sert tepki!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Beyaz TV'nin sevilen tartışma programı Son Söz'de CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan 'diktatör' sözlerine sert sözlerle karşılık verdi.



ESKİ TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLER VERDİ!



Program sırasında CHP'nin tek parti olarak yönettiği eski Türkiye'den çeşitli örnekler veren Gökçek; 'Bize bugün diktatörlük hakkında ders verip, insanlara seslenen ve bağıran kişi Özgür Özel. Özel kimin partisinden CHP.... CHP'nin geçmişine baktığımız zaman, Türkiye'de özgürlüklerin en çok kısıtlandığı zaman CHP dönemi. Hacca gitmeyi yasaklayanlar CHP'liler, Ezanı Türkçe okutmaya zorlayanlar CHP'liler, Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi, 513 caminin satılması, bu camilerin bazılarının meyhaneye çevirilmesi, O zamanlar kanun çıkartıldı. Kürt vatandaşlar alevi vatandaşlar aynı köyde yaşayamıyorlardı. Şimdi bizim bu özgürlüklerimizi kısıtlayan, Nazım Hikmet'i süren, Sabahattin Ali'yi hapse atan zihniyet bunu söylüyor' ifadelerini kullandı.