Vatandaşı 1.5 yılda soyup soğana çevirdiler!

Yerel seçimlerden yalan ve iftira siyasetini benimseyen ve kampanyalarını buna göre şekillendirerek, halkımızın bir kısmını etkilemeyi başaran CHP, milletin cebindeki parayı arsızca hortumluyor. AK Partili belediyelerde yolsuzluk olduğunu iddia eden fakat seçimler üzerinden 1.5 sene geçmesine rağmen bu konuda tek bir belge göstermeyen CHP’li belediye başkanlarının her gün bir yolsuzluğu ifşa oluyor. İcraat değil algı belediyeciliği yürüten CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başrolde olduğu 25 milyonluk rüşvet skandalı bir başka CHP’li tarafından deşifre edildi.



Menemen’de 50 milyonluk vurgun



Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Yavaş’ın talimatıyla büyükşehir belediyesi bürokratlarının kendisinden 25 milyon lira rüşvet talep ettiğini kamuoyuyla paylaştı. CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, da kamunun kasasındaki 30 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Salman, görevden el çektirilirken, rezaletle ilgili soruşturma halen sürüyor. CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ise eşine az rastlanır bir soygunla anıldı. Aksoy ve beraberindeki 11 bürokrat 50 milyon tutarındaki parayı zimmetlerine geçirdikleri gerekçesiyle tutuklanırken, CHP Genel Merkezi’nden konuyla ilgili tek bir açıklama yapılmadı. 180 bin nüfuslu Menemen ilçesinde yaşayan herkes CHP tarafından 277 lira dolandırılmış oldu.



Yolsuzluğun sonu icra



Hakkında 5 yolsuzluk davası süren ve 17 soruşturması ise devam eden CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de kurumu adeta iflasa sürüklüyor. 15 milyon liralık hizmet alım borcunu ödeyemeyen belediye, alacaklı firmalar tarafından haciz takibine uğruyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise göreve gelir gelmez yaşam standartlarını değiştirdi. Belediye başkanı olmadan önce 40 yıllık bir dairede ikamet eden Akpolat, başkanlık koltuğuna oturduğunda ise değeri 30 milyonluk bir villanın kiracısı oldu. Bununla da yetinmeyen Akpolat iki milyonluk lüks bir aracı kendine tahsis etti.