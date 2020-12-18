Bakan Akar’dan İsrail ve Mısır açıklaması! ‘Biz de adım atarız’

Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'nin yaptırım kararını değerlendirdi.



Hulusi Akar, “ABD'de yönetim, bakanlar, bürokratlar, yapı değişiyor. Önümüzde neler olabilir bakacağız. Bizim durduğumuz yer doğru; S-400'ü gizli saklı almadık. Patriot istedik; NATO'dan Patriot bataryaları geldi ve gitti. F-35 konusunda da geniş yelpaze var; global düşünce ile her tarafa bakıyoruz. Masada her seçenek mevcut…” dedi.



İsrail ve Mısır'la anlaşma

Deniz Yetki Anlaşması Mısır ve İsrail ile de yapılır mı? Sorusuna Hulusi Akar şu cevabı verdi:



Konjonktür süreç meselesi. Gelişmelere bakacağız hak menfaatlerimiz var. Çeşitli fırsatlar, ihtimaller var. Karşılıklı istek anlayış meselesi… Bir noktaya geldiğinde görüşme konuşma olabilir. Zamanla alakalı şeyler. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Barıştan iyi komşuluk karşılıklı görüşme konuşmalardan yanayız ama bu saygıyla olacak. Belli bir aşamaya gelince biz de adım atarız.