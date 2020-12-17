CHP’li Gül Ustaer hakkında hazırlanan iddianamede şoke eden detay!

EVDE ALKOL ALIRKEN OLDU: İddianamede, Gül Ustaer'in eski sevgilisi R.S.U. ve onun arkadaşı O.Y. ile Ustaer'in kız arkadaşı H.Ç.'nin aynı evde alkol aldıkları, R.S.U.'nun anlık kıskançlık krizi sonucu Ustaer'i itmiş olabileceği belirtildi. İddianamede, R.S.U.'nun talimatıyla H.Ç.'nin, Gül Ustaer'in telefondaki arama, mesaj kayıtlarını sildiği ifadeleri yer aldı.







KANLI ÇAMAŞIRLARI KİM YIKADI?: Gül Ustaer'in annesi Fatma Ustaer'e göre ise H.Ç. de işin içinde yer alıyor. Olay günü yaşananlara ilişkin önemli iddialarda bulunan anne Ustaer, 'Bizim oralarda çok fazla sinek oluyor.







Balkondaki sinekliğimizi kesinlikle açmıyoruz. Ancak o gün sinekliğin açık olduğunu söyledikleri zaman şüphelendim. Kızımı düşer düşmez hastaneye götürdüklerini söylediler. Ama işin aslı öyle değilmiş. Arkadaşı, kanlı çamaşırları yıkamış, sermiş. Yani çamaşır yıkayacak, valizlerini toplayacak kadar durmuşlar. Kız arkadaşı ambulansı aramış ama hemen iptal edilmiş. Telefon kayıtlarından bulduk. Kızım olaydan hemen önce bir arkadaşıyla telefonda konuşurken birden telefon kapanmış. R.S.U. kızıma şiddet uyguladı.



Gül'ün düşmüş olması mümkün değil. Birbiriyle bağdaşmayan çok şey var. Kızımın başına ya sert bir şeyle vurdular ya da duvara çarptılar' dedi.



KAMERALARDAN KAÇMIŞLAR: Kızının arkadaşı H.Ç.'nin ilk etapta evdeki iki erkekten bahsetmediğine dikkat çeken Fatma Ustaer, 'Hastaneye gelmeden kızımı indirmişler. Kameralara gözükmemek için hastaneye girmemişler. Kesinlikle kaza değil' diye konuştu. Ustaer, kızının cinsel istismara uğramış olabileceğini de söyledi.







15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ



Savcılık iddianamesinde, çelişkili ifadeler verdikleri belirtilen R.S.U., H.Ç. ve O.Y. hakkında 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Kaş Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama önümüzdeki günlerde başlayacak.