Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM'deki konuşmasında şunları kaydetti: Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu uhdesindeki yüzde 10'luk hissesinin Katar Yatırım Otoritesi'ne satılmasıyla ilgili değerlendirmelere bir kez daha açıklık getirmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde uluslararası yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için azami gayret sarf ediyor ve aynı zamanda Türk yatırımcıların yurt dışında yatırım yapmalarını da destekliyoruz. Ülkemize değer katan dış yatırımcıları, kendi iş insanlarımızdan ayırmadan ülkemizde iş yapmalarını kolaylaştıracak adımları attık, atıyoruz. Atacağız da.



"YAPABİLİYORSANIZ, TEŞVİK EDİN"



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz, Türkiye Varlık Fonumuz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulumuz Türkiye'ye daha fazla doğrudan dış yatırım çekme yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Uluslararası sermaye yatırımlarının hem yatırım yapan ülkeye hem de yatırım yapılan ülkeye ekonomik fayda sağladığı açık bir gerçektir. Katar Yatırım Otoritesi'nin geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul'a ortak olması ülkemiz için bir kazanımdır ve bu işbirliği milletimize kazanç olarak dönecek bir işbirliğidir. Bundan korkmanıza gerek yok. Başka şeyler aramanıza gerek yok. Yapabiliyorsanız, teşvik edin, artırmak için.



Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda hesabı kitabı iyice karıştırmış olacak ki bu kürsüden milletimizi yanlış bilgilendirdi. Biz zaten Kılıçdaroğlu'nun yanlış hesapların uzmanı olduğunu SSK'dan biliyoruz. Kılıçdaroğlu 'Borsa İstanbul'un kârlılık oranı yüzde 52, bu kâr oranı ile satın alan fon ödediği parayı 15-20 ay sonra çıkaracak…' diyor. Nasıl bir matematik bu, nasıl bir hesap uzmanlığı bu."



BU NASIL HESAP?



Anlatsak siz yine anlamak istemeyeceksiniz ama ben milletimiz için bir kez daha tane tane anlatayım. 11 ay önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan 122,5 milyon dolara alınan yüzde 10'luk hisse, geçtiğimiz günlerde 200 milyon dolara Katar Yatırım Otoritesi'ne devredilmiştir. Birincide ses çıkarmayanların ikincide ses çıkarmalarını anlamakta zorlanıyorum. Borsa'nın yüzde 10 hissesine karşılık bu sene dağıtılan temettü yaklaşık 10 milyon dolardır. İstemeseniz de milletimiz bunu duyacak, nasıl yanlış hesap yaptığınızı, matematiğinizin sıfır olduğunu milletimiz duyacak. 2 milyar dolar şirket değerlemesi üzerinden yapılan katar yatırım otoritesi işbirliği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi 15 ayda değil ancak 20 senede kazanılacak kâra karşılık gelmektedir. 15 ay nerde, 20 sene nerde… Bu nasıl bir hesap?"