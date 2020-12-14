MİT'ten İstanbul'da İranlı ajanlara operasyon

İranlı organize suç örgütü elebaşı Naci Şerifi Zindaşti'nin talimatıyla işlenecek olan cinayet İstanbul polisinin operasyonuyla önlenmişti. Son dakika haberine göre öldürülmeye çalışıldığı iddia edilen Kadir G'nin Zindaşti'nin kızının intihar eden sevgilisi Emir G'nin abisi olduğu öğrenildi. İranlı organize suç örgütü elebaşı Uyuşturucu taciri Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Şerifi Zindaşti ile şoförü Devrim Öztunç, 26 Eylül 2014'te Büyükçekmece'de trafik ışıklarında oldukları sırada uğradıkları silahlı saldırıda öldürüldü. Arzu, 6 yıl önce öldürülmüştü. Arzu'nun hem kuzeni hem sevgilisi olan Emir G' ise bu olaydan 18 ay önce Zindaşti'nin evinin yakınında intihar ettiği öğrenilmişti. Geçtiğimiz ay Organize polisinin son anda önlediği bir cinayet planında öldürülmesi planlanan Kadir G'nin Zindaşti'nin kızının sevgilisi olan Emir G'nin abisi olduğu ortaya çıkmıştı.



ÖNCE SEVGİLİSİ SONRA KENDİ ÖLDÜ

Arzu'nun sevgilisi Emir G'nin de bu olaydan 18 ay önce sır dolu bir şekilde öldüğü öğrenilmişti. Bakırköy'de Osmaniye Mahallesi'ndeki Fildamı Sitesi önünde 16 Mart 2013 akşamı araç içerisinde bir kişinin şüpheli ölümü üzerine polise ihbar edildi. Olay yerine gelen polis kelebek camını kırarak açmayı başardığı otomobilde bir kişinin başından vurulmuş halde öldüğünü belirledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ceset, Naci Şerifi Zindaşti'nin karısının kız kardeşinin oğlu Emir G.'ye ait çıktı. Savcılık, iki ay sonra delil yetersizliğinden dolayı intihar olarak değerlendirerek takipsizlik vererek dosyayı kapatmıştı.



AİLELER DUYMASIN HAYATIM TEHLİKEYE GİRER

Geçtiğimi günlerde İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zindaşti'nin, baldızının oğlu Kadir G.'nin öldürülmesi için Tolga H. C'ye talimat verdiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Cinayet karşılığında M.A. ve B.D. ile 600 bin liraya anlaştığını tespit etti. Tolga H.C.'nin cinayeti canlı izlemek için IP numarası gizli telefondan kendi ve tetikçilerin aracına 'yayın düzeneği' kurdurduğu belirlendi. Çalışma başlatan ekipler düzenledikleri operasyonda M.A. ve B.D'yi, saldırıda kullanılacağı iddia edilen silahla birlikte gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.



İRAN REJİM KARŞITI ÖRGÜT LİDERİNİ KAÇIRDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ilginç bir gelişme yaşandı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, İran rejim karşıtı Ahvaz'ın kurutuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLAL) İsveç oluşumunun başında yer alan eski yöneticisi Habip Farajallah Chaab, Zindaşti ekibi tarafından kaçırılarak İran'a teslim edildi. Çünkü İran'a ait bazı yayın kuruluşlarında Habip Farajallah Chaab'nin yakalanarak İran'a teslim edildiği yazıyordu.



AHVAZ'LI HABİP'İ BÖYLE KAÇIRMIŞLAR

Habip Farajallah Chaab'nin kaçırılma planını göre Zindaşti'nin yeğeni Bahtiyar F., ve Nihat A. yaptı. Habip Farajallah Chaab, İsveç'ten 9 Ekim günü Saberin Saeidi isimli İran İstihbarat Ajanıyla buluşmak üzere İstanbul'a geldi. 18:30'da pasaport kontrol sırasına girdi. 18:47'de pasaport kontrolü yaptırdı. 18:49'da banttan valizini alıp 18:51'de pasaport alanını terk etti. 19:18'de bir telefon bayisine girdi. 22:00'de bayiden ayrılıp ticari taksi sırasına girdi. 19:42'de 34 T.. plakalı ticari taksiyle havaalanından ayrıldı. Habip Farajallah Chaab'nin İstanbul'dan İsveç'e rezerve edilmiş dönüş bileti de bulunuyordu. Fakat dönüş tarihinde Habip Farajallah Chaab, uçağa binmemişti.



İRAN MEDYASI İSTİHBARAT OPERASYONU DİYE DUYURDU

İran basın organları El-Ahvaziye örgütünün liderinin İran istihbaratı tarafından ülkeye getirildiğini duyurdu. Haberlerin ardından harekete geçen istihbarat güçleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında emniyet güçlerinin takip ettiği Habip Farajallah Chaab'nin Türkiye'den çıkış yapmadığı ortaya çıktı. Habip Farajallah Chaab'nin İsveç'ten İstanbul'a Saberin Saeidi isimli ajanla görüşmek için geldi ve Zindaşti tarafından İran istihbarat servisine teslim edilmesi üzerine kaçırıldı.



PLASTİK KELEPÇE VE BEZ SATIN ALDILAR

İkili, 7 Ekim günü buluşup Sabarin'in Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmesine yardım eden ekipten teslim aldı. Sabarin, Zindaşti'nin ekibi tarafından Habip Farajallah Chaab ile görüşmesi için İstanbul'a getirildi. 9 Ekim günü Habip Farajallah Chaab ve Sabarin'in buluştuğu sırada Zindaşti'nin ekibindekiler Habip Farajallah Chaab'yi araç içerisinde yakalayarak uyku ilacı verdiler. Minibüse bindirdikleri Caab'ı İstanbul'dan Van'a oradan da kaçak yollarla İran'a geçirdiler ve İran istihbaratına teslim ettiler.



11 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan 11 şüpheli ifadelerinin ardından nöbetçi sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. 2'si başka suçlardan tutuklu 11 kişi ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.