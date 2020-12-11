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CHP’li Banu Özdemir beraat etti

İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Banu Özdemir'in Çav Bella davasında karar açıklandı.

Güncel / 11 Aralık 2020 Cuma 09:39
CHP’li Banu Özdemir beraat etti

İzmir'de 8 ay önce, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin merkezi ezan sistemine girerek hoparlörlerinden İtalyan halk şarkısı Çav Bella'yı çalmasının görüntülerini paylaştığı için 9 gün tutuklu kalan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, beraat etti.




HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETME SUÇU
Özdemir, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, sevk edildiği 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme'suçundan tutuklanmış, 9 gün cezaevinde kalmıştı.

Savcı, Özdemir'in basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan cezalandırılmasını talep etmiş, iddianame 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı.

CHP İZMİR İL BAŞKANI DUYURDU
Davanın son duruşmasında mahkeme, Özdemir'in beraatine karar verdi.
Özdemir'in beraat ettiği haberini, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel duyurdu.
Yücel, “Camide şarkı çalınmasına tepki olarak sosyal medyadan paylaşım yapan arkadaşımız Banu Özdemir beraat etti. Türk yargısı önemli bir sınav verdi. Hukuka, yasaya ve adalete bağlı yargı mensuplarına selam olsun.' dedi.

Banu Özdemir

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