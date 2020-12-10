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'Yakın arkadaşı' isyan ederek duyurdu: Alaattin Çakıcı'nın arabası arandı

Alaattin Çakıcı’nın ‘yakın dostu’ Üzeyir Çakmaktaş, Çakıcı’nın aracının arandığını duyurdu.

Güncel / 10 Aralık 2020 Perşembe 11:47
'Yakın arkadaşı' isyan ederek duyurdu: Alaattin Çakıcı'nın arabası arandı

Üzeyir Çakmaktaş, İstanbul Vadisi’ndeki ofisinden arkadaşlarıyla çıkan Çakıcı’nın yolda İstanbul KOM ekipleri tarafından durdurularak arandığını duyurdu.

Çakmaktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Neler oluyor? Bu ne demek? Bu talimatı kim verdi? Bugün saat 18.45 sularında İstanbul Vadi'deki ofisinden çıkıp trafikte seyreden @alattincakici ve arkadaşlarının araçları Istanbul KOM ekiplerince durduruldu,arandı. Görevlendirilmiş KOM ekibi,yapılana rutin uygulama demiş!

Polis,gerek duyarsa her vatandaşı çevirebilir,arayabilir.Bu polisin görevidir,görevini yapan polise saygi duyarız.Ancak,CHP ve HDP'nin TBMM'de eylembirliği yaparak Alaattin Çakıcı'yı"terörist" yaftasıyla suçlaması ile eşzamanli bu tasarruf akıllarda soru işareti bırakmış oldukca da manidar bulunmuştur.

KOM, yol kontrolü yapmaz;yapmışsa nokta atışı olarak alınan bir talimatin gereğini yapmıstir. CHP ve HDP'nin "terörist" suçlamasına maruz kalan Alaattin Çakıci'yı güzegahta durdurarak kontrole tabi tutmak, olsa olsa Fetö ve Pkk'zihniyetli kriptolarin işi olabilir.

Güzegahta teröristlere hedef gösterilen birinin aranması akla başka bir sey getirmiyor. O noktada arama-konrol yapılarak bölgeye,mekana dikkat mi çekilmek istendi? Malum,İstanbul Vadi'de Alaattin Çakıcı'nın ofisi oldugu gibi Mehmet Ağar'ın oğlunun eski Cumhurbaşkani Abdullah Gül'un oğlunun'da ofisi var.

Terörist ithamına maruz bırakılarak PKK'ye,DHKP-C'ye hedef gösterilen Alaattin Çakicı'nın manidar zamanda ve mahalde durdurularak aranması Idari soruşturmayı gerektiren bir durumdur.

Konunun hassasiyeti dikkate alınarak sorulu ve/veya sorumlular hakkında gereken işlem yapılmalıdır. Terörist:Mahir Çayan'dır,Selahattin Demirtaş'tır! #AlaattinÇakıcıteröristdeğildir




Mehmet Ağar

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