Tecavüz gündemi değiştirmek içinmiş! Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama

CjHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu skandal bir açıklama yaptı.



Temel ahlaki prensipler konusunda gereğini derhal yaparız. Bizim içimizden bir kişi çıkıp bir taciz olayı dolayısıyla ‘Bir seferden bir şey olmaz' demedi. Bunlar gündemi değiştirmek istiyorlar. Bu ülkede yüz binlerce çocuk yatağa aç giriyor. Devleti soyanlar, devletin gelirini hortumlayanlar bize ahlak dersi veremezler.”