Hüseyin Gülerce muhalif kanallar için sordu!

Muhalefet cephesinde son parti kurma girişiminde bulunan isim eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül oldu. Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni 20 Aralık'ta partiye dönüştüreceklerini açıkladı. Bu konuda öne çıkan bir diğer isimse Muharrem İnce'ydi.



Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, Sözcü, FOX TV, Karar, Cumhuriyet, Halk TV ve TELE1 kanallarını işaret ederek, 'Muhalefetin sesi olan Sözcü gazetesi ve FOX TV, bu gelişmelerden sonra yol ayrımına gelecekler. (Karar ve Cumhuriyet gazeteleri ile Halk TV ve TELE1 de sıkıntıya girecek.) Bir karar vermek zorundalar. Yeni kurulacak bu iki partiye pirim verecekler mi, yoksa CHP'yi desteklemeye devam mı edecekler?' diye sordu:



Sözcü ve FOX TV'nin işi gerçekten zor. İki arada bir derede kalacaklar. Kılıçdaroğlu yönetiminde CHP'nin patinaj yaptığını, Kılıçdaroğlu ile bir yere varılamayacağını herhalde kendi aralarında çok konuşmuşlar ve kabul etmişlerdir. Laik-sol kesimin, heyecan uyandıracak “Karaoğlan”vari bir lidere epeydir özlemi var. Zaman zaman söylüyor, yazıyorlar da… Gel gör ki, 9 seçim yenilgisine rağmen Kılıçdaroğlu 7 defa genel başkan seçildi. Koltuğu bırakmıyor, bırakmaya da niyeti yok. Kılıçdaroğlu örneği, hayatın normal akışına, bütün demokratik teamüllere ters. Bizim gibi herhalde Sözcü'nün Atatürkçü, ilerici, aydınlıkçı uyanık yazarları da şu sorunun cevabını arıyorlardır: Dünyanın hangi demokratik ülkesinde bir parti lideri 9 defa seçim kaybeder de, 7 defa seçilir? Gerçekten, bu Kılıçdaroğlu'nun bilinmeyen, göremediğimiz, fark edemediğimiz ne özelliği, ne kabiliyeti var ki, koltuğunu muhafaza ediyor? Bizim bilmediğimizi, belki FETÖ elebaşı Gülen, ABD'nin yeni Başkanı Biden biliyordur… Son günlerde CHP teşkilâtları ve belediyelerindeki taciz ve tecavüz olayları, yeni siyasî gelişmelere nasıl etki yapar, onu da düşünmek lâzım… Kılıçdaroğlu iki haftadır suskun. Sus sus da nereye kadar?





