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Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da kahraman oldu

Azerbaycanlı iktisatçı Prof.Dr Gubad Ibadoglu, Azerbaycan'ın başarısında büyük pay sahibi olan SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar hakkında övgü dolu sözler sarf ederek "Selçuk Bayraktar'a önce Fahri Azerbaycan vatandaşlığı, sonra da Milli Kahraman adı verilsin. Onun emeği çok büyüktür" dedi.

Dünya / 09 Kasım 2020 Pazartesi 10:38
Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da kahraman oldu

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda büyük ilerleme kaydetti. Dağlık Karabağ'da kritik öneme sahip olan Şuşa bölgesinin yanı sıra birçok kritik noktayı ele geçiren ordunun başarısında İHA ve SİHA'lar da büyük bir rol oynuyor.

T3 Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın üretimi olan İHA'lar sayesinde Azerbaycan ordusu, çok sayıda köyü Ermenistan ordusunun işgalinden kurtardı. Bu başarı, ABD'de Rutgers Üniversitesi'nin öğretim görevlisi Azerbaycanlı iktisatçı Prof.Dr Gubad Ibadoglu'nun dikkatinden kaçmadı.

'Onun emeği çok büyüktür'
Azerbaycanlı iktisatçı Ibadoglu, Selçuk Bayraktar'ın Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından yaptığı paylaşımı alıntılayarak, 'Selçuk Bayraktar'a önce Fahri Azerbaycan vatandaşlığı, sonra da Milli Kahraman adı verilsin. Onun emeği çok büyüktür' dedi.

ErmenistanAzerbaycan

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